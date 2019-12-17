Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek

Süper Lig'in 15. haftasında taraftarı önünde son dakikalarda yediği gollerle Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak taraftarını şoka uğratan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında iç ve dış transferde radikal değişiklikler yapacak olan Cimbom'da bir yandan da yeni sezonun kadrosunu olşturmak için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





