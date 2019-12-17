17 Aralık 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek

Süper Lig'in 15. haftasında taraftarı önünde son dakikalarda yediği gollerle Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak taraftarını şoka uğratan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Ocak ayında iç ve dış transferde radikal değişiklikler yapacak olan Cimbom'da bir yandan da yeni sezonun kadrosunu olşturmak için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda harekete geçen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 13:53 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 14:16
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Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor karşısında sürpriz bir yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip için ligde de işler iyi gitmiyor.

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Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek

2-0 öne geçtiği maçta son dakikalarda yediği gollerle Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, seyircisi önünde büyük bir şok yaşadı.

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Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek

Ligin ilk yarısında kalan maçları kayıpsız geçmeyi hedefleyen sarı kırmızılı ekip, Ankaragücü beraberliğiyle 15 hafta sonunda 24 puanda kaldı.

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Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek

Süper Lig'de geride kalan iki sezonun şampiyonu sarı kırmızılı ekip, bu sezonun ilk 15 haftasında önemli puan kayıpları yaşadı.

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Fenerbahçe'nin gözdesini Galatasaray alıyor! Bedavaya gelecek

Ligdeki 15 maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet gören sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar 21 puan kaybetti.

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