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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray yolunda! Bedavaya gelecek
Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezonun kadro planlamasını da oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılılarda gündem golcü transferi... Forvet rotasyonundaki isimleri Falcao ve Andone'yi sakatlığa kurban veren ve adı Yaremchuk ile Shomurodov gibi isimlerle anılan Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcünün transferi için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 21.11.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 19:25
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