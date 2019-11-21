21 Kasım 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray yolunda! Bedavaya gelecek

Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezonun kadro planlamasını da oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılılarda gündem golcü transferi... Forvet rotasyonundaki isimleri Falcao ve Andone'yi sakatlığa kurban veren ve adı Yaremchuk ile Shomurodov gibi isimlerle anılan Galatasaray, adı Fenerbahçe ile de anılan yıldız golcünün transferi için harekete geçti. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 19:25
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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray yolunda! Bedavaya gelecek

Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma gübü sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçından mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılarda ara transfer dönemi ve yeni sezon için çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray yolunda! Bedavaya gelecek

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile birlikte hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, başta Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray yolunda! Bedavaya gelecek

İç transferde de hareketli günler geçiren Cimbom, kiraladığı oyuncular da dahil 8 isimle yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray yolunda! Bedavaya gelecek

Bu sezon yarıştığı iki kulvarda da istediği oyunu sahaya yansıtamayan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, ocak ayı ve sezon sonunda takımda büyük değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray yolunda! Bedavaya gelecek

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş maçının ardından ocak ayında birçok ismin takımdan ayrılacağının sinyallerini vermişti.

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