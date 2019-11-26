26 Kasım 2019, Salı

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Fatih Terim'in yeni prensi Işık Kaan Arslan hakkında şok gerçek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, Club Brugge ile Avrupa'da 'Ya tamam ya devam' maçına çıkıyor. Birçok sakat futbolcunun bulunduğu sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim ilk 11 oluşturmakta zorlanıyor. Terim'in elinde iki kaleci dahil toplam 14 oyuncu kaldı. Tecrübeli teknik adam 18 kişilik kadroya mecburen U19 takımından 3 oyuncu takviyesiyle tamamlayacak. Bunlardan biride Fatih Terim'in yeni prensi Işık Kaan Arslan. Peki, sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Işık Kaan Arslan nereli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 15:51
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Fatih Terim'in yeni prensi Işık Kaan Arslan hakkında şok gerçek!

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