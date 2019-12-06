06 Aralık 2019, Cuma
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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tuzlaspor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor maçı öncesi sarı kırmızılı ekipte gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in her fırsatta söylediği gibi ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. İşte Galatasaray'da gidecek ve gelecek isimler...
Giriş Tarihi: 06.12.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 20:12
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