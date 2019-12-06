06 Aralık 2019, Cuma

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Tuzlaspor'a 2-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Alanyaspor maçı öncesi sarı kırmızılı ekipte gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar Fatih Terim'in her fırsatta söylediği gibi ara transfer döneminde büyük bir değişim yaşayacak. İşte Galatasaray'da gidecek ve gelecek isimler...

Giriş Tarihi: 06.12.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 20:12
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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Başakşehir mağlubiyeti sonrası yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefleyen sarı kırmızılı ekip bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalar sürdürüyor...

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Sezona bomba transferlerle giren ancak Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı gösteremeyen Galatasaray'da ocak ayında büyük revizyon söz konusu...

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in dediği gibi ocakta radikal kararlar alınacak ve bu kararlar sadece as takımla sınırlı kalmayacak...

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Fatih Terim'in transfer listesi sızdı! İşte gidecek ve gelecek isimler...

Bir yandan gönderilecek isimleri belirleyen sarı kırmızılı ekip, takıma katılacak isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor...

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