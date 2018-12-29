01 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'in hayalindeki 2019 model Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'de devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında giren Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte adeta kadrosunu sıfırdan inşa edecek. İşte Fatih Terim'in hayalindeki 2019 model Galatasaray...

Giriş Tarihi: 29.12.2018 20:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 00:04
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Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'in 11.haftasında oynanan Fenerbahçe derbisi sonrasında alınan cezalar ve yaşanan sakatlık problemleri sonrasında ligin ilk yarısında büyük bir kriz yaşayan Galatasaray, devre arasına lider Başakşehir'in 6 puan arkasında girerek bu krizi olabildiğince hafif şekilde atlatmış durumda.

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Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray!

Ezeli rakiplerinin de büyük bir kriz içinde olduğu 2018-2019 sezonunun ilk yarısında lider Başakşehir'in sadece 6 puan arkasında olan ve Avrupa kupalarında yoluna devam eden Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte kadrosunu adeta baştan kuracak.

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Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray!

Kadrosundaki birçok isimle de bu transfer dönemi içerisinde yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in hayallerindeki Galatasaray kadrosunu sizin için yazdık...

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Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray!

YOLLARIN AYRILACAĞI İSİMLER

MAICON | Tecrübeli stopere, Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittihad'ın 5 milyon Euro'luk resmi teklif yaptığı iddia ediliyor. Sambacı ile yolların ayrılmasına kesin gözüküyle bakılıyor.

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Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray!

Maicon Roque, Galatasaray forması ile bugüne kadar 55 maça çıkarken 6 gol 1 asist katkısında bulundu.

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