Fatih Terimin hayalindeki 2019 model Galatasaray!

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Fatih Terim'in hayalindeki 2019 model Galatasaray!
Spor Toto Süper Lig'de devre arasına lider Medipol Başakşehir'in 6 puan arkasında giren Galatasaray, transfer döneminin açılması ile birlikte adeta kadrosunu sıfırdan inşa edecek. İşte Fatih Terim'in hayalindeki 2019 model Galatasaray...
Giriş Tarihi: 29.12.2018 20:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 00:04
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