22 Aralık 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim'e olay tepki! "Bizi bitirdin"
Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, Ankaragücü ve Tuzla maçından sonra bu maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. Galatasaray'da hücum hattında Babel, Falcao ve Feghouli yer aldı. Zorlu karşılaşmada Fatih Terim'in aldığı kararlar ise adeta taraftarı çileden çıkarttı. İşte Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tepkisi ve tepki gösterme nedenleri...
Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:19
- 1
- 43
- 2
- 43
- 3
- 43
- 4
- 43
- 5
- 43
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı