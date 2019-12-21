22 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'e olay tepki! "Bizi bitirdin"

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, Ankaragücü ve Tuzla maçından sonra bu maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. Galatasaray'da hücum hattında Babel, Falcao ve Feghouli yer aldı. Zorlu karşılaşmada Fatih Terim'in aldığı kararlar ise adeta taraftarı çileden çıkarttı. İşte Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tepkisi ve tepki gösterme nedenleri...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:19
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Fatih Terim'e olay tepki! Bizi bitirdin

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray eksiklerin çokluğu nedeniyle İzmir deplasmanına 17 kişilik oyuncu kadrosuyla çıktı.

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Fatih Terim'e olay tepki! Bizi bitirdin

Sarı kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin yanı sıra Jimmy, Emre Mor, Şener, Seri, Lemina ve Yunus, Göztepe karşısında forma giymedi.

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Fatih Terim'e olay tepki! Bizi bitirdin

Teknik direktör Fatih Terim, Lemina'nın yerine orta sahada kaptan Selçuk'a 11'de şans verdi. Galatasaray'da yedek bekleyen tüm futbolcuların ise yerli olması dikkat çekti.

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Fatih Terim'e olay tepki! Bizi bitirdin

Ev sahibi Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan orta saha Poko ve stoper Atınç'ın yanı sıra cezalı sol bek Berkan forma giyemedi.

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Fatih Terim'e olay tepki! Bizi bitirdin

Göztepe - Galatasaray karşılaşmasına her iki takım taraftarı da yoğun ilgi gösterdi.

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