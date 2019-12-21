Fatih Terim'e olay tepki! "Bizi bitirdin"

Süper Lig'in 16'ıncı haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda aşil tendonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçiren Falcao, Ankaragücü ve Tuzla maçından sonra bu maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. Galatasaray'da hücum hattında Babel, Falcao ve Feghouli yer aldı. Zorlu karşılaşmada Fatih Terim'in aldığı kararlar ise adeta taraftarı çileden çıkarttı. İşte Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tepkisi ve tepki gösterme nedenleri...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:58 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





