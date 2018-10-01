    01 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'yu özel olarak hazırlıyor

    Ndiaye'nin cezasında Donk-Fernando ikilisini kullanacak olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre ve Eren'in yerine ise Belhanda ile Onyekuru'yu hazırlamaya başladı

    Giriş Tarihi: 01.10.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 00:38
    • 1
    • 8
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'yu özel olarak hazırlıyor
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuruyu özel olarak hazırlıyor

    Cezalı Ndiaye'nin yanı sıra Erzurumspor maçında sakatlanan Emre ve Eren de Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Porto maçında yoklar.

    • 2
    • 8
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'yu özel olarak hazırlıyor
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuruyu özel olarak hazırlıyor

    Ndiaye'nin cezasında Donk-Fernando ikilisini kullanacak olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre ve Eren'in yerine ise Belhanda ile Onyekuru'yu hazırlamaya başladı.

    • 3
    • 8
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'yu özel olarak hazırlıyor
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuruyu özel olarak hazırlıyor

    Forvet oynadığı Akhisar maçında kötü bir performans ortaya koyan Onyekuru'ya hataları anlatıldı.

    • 4
    • 8
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'yu özel olarak hazırlıyor
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuruyu özel olarak hazırlıyor

    Porto'da takıma geri dönecek Belhanda'dan da savunmada Donk-Fernando ikilisine, hücumda da Onyekuru'ya destek vermesi istendi.

    • 5
    • 8
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'yu özel olarak hazırlıyor
    Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuruyu özel olarak hazırlıyor

    Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralanan Onyekuru, Galatasaray formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetti.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör