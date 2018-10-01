Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuruyu özel olarak hazırlıyor

Fatih Terim, Younes Belhanda ve Henry Onyekuru'yu özel olarak hazırlıyor

Ndiaye'nin cezasında Donk-Fernando ikilisini kullanacak olan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre ve Eren'in yerine ise Belhanda ile Onyekuru'yu hazırlamaya başladı

Giriş Tarihi: 01.10.2018 00:32 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 00:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





