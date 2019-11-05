05 Kasım 2019, Salı

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Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! "Hemen kulüp bul"

Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Galatasaray'ın yeni yol haritası...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 18:12
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Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! Hemen kulüp bul

Bu sezon ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen gol yollarında büyük sıkıntı çeken Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! Hemen kulüp bul

Teknik direktör Fatih Terim'in hazırladığı rapor doğrultusunda çalışan yönetim, transferler bitirmek için kolları sıvadı.

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Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! Hemen kulüp bul

FATİH TERİM, KANAT OYUNCUSU İSTEDİ

Çaykur Rizespor galibiyetiyle morallenen Galatasaray, şimdiden devre arası için çalışmalara başladı.

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Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! Hemen kulüp bul

Bu sezon kanatlardan beklediği verimi alamayan teknik direktör Fatih Terim, hızlı ve skorer bir kanat oyuncu transferi için yönetime raporunu sundu.

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Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! Hemen kulüp bul

KENAN KARAMAN LİSTEYE GİRDİ

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Eleme maçlarında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Karaman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in listesine girdi.

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