Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! "Hemen kulüp bul"

Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Galatasaray'ın yeni yol haritası...