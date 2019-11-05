05 Kasım 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fatih Terim yıldız ismin ipini çekti! "Hemen kulüp bul"
Son yılların en kötü performansını sergileyen Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. Birçok isimle yollarını ayıracak olan Galatasaray'da yeni isimler de kadroya dahil edilecek. İşte Galatasaray'ın yeni yol haritası...
Giriş Tarihi: 05.11.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 18:12
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı