07 Aralık 2018, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a kötü haber! Fatih Terim...

Galatasaray, yaklaşık 1.5 ay önce Fatih Terim'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi hatta imza resmi paylaştı. Ancak TFF'ye göre tecrübeli teknik adam sezon sonu serbest kalacak.

Giriş Tarihi: 07.12.2018 01:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2018 07:54
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Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!
Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!

Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da Fatih Terim'le ilgili kafa karıştıran bir gelişme yaşanıyor...

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Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!
Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!

Sarı-Kırmızılı yönetim 16 Ekim'de tecrübeli teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!
Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!

Hatta KAP'a bildirim yapılmış, yeni maaşın TL ile verileceği bile belirtilmişti.

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Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!
Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!

YENİ İMZA KAĞITTA KALDI

Takvim'in haberine göre; aradan geçen 1.5 ayda bu sözleşmenin kağıt üzerinde kaldığı ve resmiyete dökülmediği ortaya çıktı.

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Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!
Fatih Terim sezon sonunda serbest kalıyor!

Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesine göre Terim'in sözleşmesi 2019'da bitecek.

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