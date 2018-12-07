Galatasaray'a kötü haber! Fatih Terim...

Galatasaray, yaklaşık 1.5 ay önce Fatih Terim'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını KAP'a bildirdi hatta imza resmi paylaştı. Ancak TFF'ye göre tecrübeli teknik adam sezon sonu serbest kalacak.

Giriş Tarihi: 07.12.2018 01:31 Güncelleme Tarihi: 07.12.2018 07:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





