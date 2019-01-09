09 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fatih Terim neşteri vurdu! O isimler de gidiyor

Süper Lig devi Galatasaray'da devre arası transfer dönemi hareketli geçmeye başlıyor.

Giriş Tarihi: 09.01.2019 20:49 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 21:42
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Fatih Terim neşteri vurdu! O isimler de gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde bekleneni sergileyemeyen Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları aralıksız devam ederken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bazı isimlerle yollar ayrılıyor.

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Fatih Terim neşteri vurdu! O isimler de gidiyor

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in satılmasının ardından yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.

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Fatih Terim neşteri vurdu! O isimler de gidiyor

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yapılan görüşme sonrası milli futbolcu Serdar Aziz ile görüşülmüş ve kendisine kulüp bulunması istenmişti.

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Fatih Terim neşteri vurdu! O isimler de gidiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz'in ardından Eren Derdiyok hakkında da rapor hazırlayarak takımdan gönderilmesini istemişti. Bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılı ekipte yaprak dökümü sürecek gibi görünüyor.

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Fatih Terim neşteri vurdu! O isimler de gidiyor

Sarı-Kırmızılı ekipte, bir süredir Arap kulüplerinden teklifler alan Maicon ile Belhanda'nın, bu ay içinde takımdan ayrılma ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

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