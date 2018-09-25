Fatih Terim için büyük tehlike!

CEP TELEFONUYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ



Ancak görüntünün cep telefonuyla çekilen bir görüntü olması ve talimatların delil kabul edilmesi için mutlak yayıncı kuruluş görüntüsü olmasını emretmesi Terim'i bu konuda ceza tehlikesinden uzaklaştırmasına karşılık bu görüntüdeki bir ayrıntının tecrübeli teknik adamı tehlike altına sokabileceği belirtildi.