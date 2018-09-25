    25 Eylül 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Fatih Terim için büyük tehlike!

    Fatih Terim ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde yayıncı kuruluş kamerasının da o esnada olayı görüntülemeye çalıştığının görünmesi tecrübeli hocayı sıkıntıya sokabilir...

    Giriş Tarihi: 25.09.2018 10:39 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 11:34
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    Fatih Terim için büyük tehlike!
    Fatih Terim için büyük tehlike!

    Akhisarspor karşısında aldığı ağır yenilgiyle büyük şok yaşayan Galatasaray'da karşılaşma sonrası sosyal medyaya düşen video tecrübeli teknik adam Fatih Terim'i ceza tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

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    Fatih Terim için büyük tehlike!
    Fatih Terim için büyük tehlike!

    Terim'in karşılaşma bitimine doğru sahayı terk ederken bir taraftarın kendisine yönelik "Hoca ne oldu dört yedik dört dört..." sözlerine "A... k...." şeklinde küfürlü sözle karşılık verdiği iddia edilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu.

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    Fatih Terim için büyük tehlike!
    Fatih Terim için büyük tehlike!

    CEP TELEFONUYLA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

    Ancak görüntünün cep telefonuyla çekilen bir görüntü olması ve talimatların delil kabul edilmesi için mutlak yayıncı kuruluş görüntüsü olmasını emretmesi Terim'i bu konuda ceza tehlikesinden uzaklaştırmasına karşılık bu görüntüdeki bir ayrıntının tecrübeli teknik adamı tehlike altına sokabileceği belirtildi.

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    Fatih Terim için büyük tehlike!
    Fatih Terim için büyük tehlike!

    Tribünden çekilen ancak TFF için bir delil olmayan bu görüntüde Terim'in hemen arkasında olan yayıncı kuruluş kamerasının da o esnada olayı görüntülemeye çatıştığının görünmesi tecrübeli hocanın başını ağrıtabileceği ifade edildi.

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    Fatih Terim için büyük tehlike!
    Fatih Terim için büyük tehlike!

    YAYINCI KURULUŞTAN GÖRÜNTÜ İSTENEBİLİR

    TFF Hukuk Müşavirliğinin bu görüntüler üzerine, yayıncı kuruluştan yedek kulübesinin hemen yanında olan o kameranın görüntülerini isteyebileceği ve iddia edilen diyaloğla ilgili görüntüye rastlanması halinde Terim'in PFDK'ya sevkinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.

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