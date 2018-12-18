18 Aralık 2018, Salı

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Fatih Terim gol problemine çözümü buldu!

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 10:54
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Fatih Terim gol problemine çözümü buldu!

Galatasaray, sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis yerine golcü takviyesi yapmamıştı.

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Fatih Terim gol problemine çözümü buldu!

Forvet rotasyonunda sadece Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik'i bulunduran sarı-kırmızılılarda özellikle Eren'in performansı Galatasaraylı taraftarları çileden çıkardı.

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Fatih Terim gol problemine çözümü buldu!

Son 10 resmi maçında sadece 2 galibiyet alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gol yollarındaki sıkıntıya çözümü buldu.

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Fatih Terim gol problemine çözümü buldu!

Gol sorunu çeken ve devre arasında yapılacak iki golcü transferiyle bu problemi ortadan kaldırmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Vedat Muriç...

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Fatih Terim gol problemine çözümü buldu!

Milliyet'in haberine göre, 24 yaşındaki futbolcuyu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim'in Vedat Muriç'i listesine aldığı ifade edildi.

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