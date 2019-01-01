01 Ocak 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Falcao'nun yeni takımı belli oldu!

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer listesinde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'nun geleceği netleşti.

Giriş Tarihi: 01.01.2019 13:34 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 13:38
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Falcaonun yeni takımı belli oldu!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen ve takımından ayrılması beklenen Radamel Falcao'nun transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Falcaonun yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın ara transferdeki hedeflerinden olan yıldız golcü geleceği konusunda kararını verdi.

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Falcaonun yeni takımı belli oldu!

Falcao'nun menajeri Fatih İlek, A Spor'a yaptığı açıklamada yıldız golcünün transferinde şartların olgunlaştığını ve Trabzonsporlu futbolcu Rodallega'ya Türkiye'yi sorduğunu açıklamıştı.

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Falcaonun yeni takımı belli oldu!

Sarı-kırmızılıların Falcao ile birlikte Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho transferini de bitireceği iddia ediliyordu.

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Falcaonun yeni takımı belli oldu!

Ancak golcü oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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