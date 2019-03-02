Eren'in asıl derdi belli oldu! Gitmiyorum çünkü...

"KADRO DIŞI BIRAKILDIĞIMDAN NEDEN HABERİ YOKTU?"

TM Dijital Haber Merkezi'nin haberine göre; Çin, İsviçre, Süper Lig, hatta Meksika'dan gelen teklifleri bir bir reddeden ve sezon sonuna kadar bekleyerek Galatasaray'dan para kazanmayı tercih eden Eren Derdiyok'un Abdürrahim Albayrak'la bir araya geldiği ve görüşmenin çok uzun sürmediği öğrenildi. 5 Ocak'ta kendisine bildirilmeden Antalya kampına götürülmeyen ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un bu duruma bir hayli sinirlendiği ifade edilirken, tecrübeli futbolcunun Abdürrahim Albayrak'a;