02 Mart 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Eren'in asıl derdi belli oldu! Gitmiyorum çünkü...

Galatasaray'da gözden düşen ve kulüp bulması istenen tecrübeli oyuncu Eren Derdiyok'un takımdan gitmeme sebebi belli oldu. Fatih Terim'le yaptıkları görüşmelerde sık sık hocasının, ''Oynayabileceğin takımlara git'' telkinlerini dinlemeyen santrforun asıl derdi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.03.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 07:53
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Eren'in asıl derdi belli oldu! Gitmiyorum çünkü...

Galatasaray'da bir türlü yıldızı barışmayan Eren Derdiyok'un kadro dışı bırakıldıktan sonra herhangi bir takıma transferi gerçekleşmemişti.

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Eren'in asıl derdi belli oldu! Gitmiyorum çünkü...

Özellikle Fatih Terim'in öğrencisiyle yaptığı toplantılarda, deneyimli santraforu kadroda düşünmediği ve forma şansı bulabileceği takımlara gitmesinin futbol hayatı için de daha doğru olacağını söylediği bildirildi.

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Eren'in asıl derdi belli oldu! Gitmiyorum çünkü...

"KADRO DIŞI BIRAKILDIĞIMDAN NEDEN HABERİ YOKTU?"

TM Dijital Haber Merkezi'nin haberine göre; Çin, İsviçre, Süper Lig, hatta Meksika'dan gelen teklifleri bir bir reddeden ve sezon sonuna kadar bekleyerek Galatasaray'dan para kazanmayı tercih eden Eren Derdiyok'un Abdürrahim Albayrak'la bir araya geldiği ve görüşmenin çok uzun sürmediği öğrenildi. 5 Ocak'ta kendisine bildirilmeden Antalya kampına götürülmeyen ve kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un bu duruma bir hayli sinirlendiği ifade edilirken, tecrübeli futbolcunun Abdürrahim Albayrak'a;

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Eren'in asıl derdi belli oldu! Gitmiyorum çünkü...
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Eren'in asıl derdi belli oldu! Gitmiyorum çünkü...
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