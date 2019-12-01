01 Aralık 2019, Pazar
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Dev derbi öncesi Fatih Terim hakkında şok gerçek! Meğer Galatasaraylı değilmiş...
Türkiye'de spor camiasında, bazı isimler bazı takımlarla tamamen özdeşleşmiş durumda. Peki aslında gerçek böyle değilse? Bazı takımlarla özdeşleşmiş isimlerin, aslında başka takımları desteklediklerini duyunca hayrete düşmemek elde değil. Peki ya Fatih Terim ile Fenerbahçe'nin bağını biliyor muydunuz? Adı Galatasaray denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Fatih Terim hakkında bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. İşte futbolcuların tuttuğu takımlar.
Giriş Tarihi: 01.12.2019 00:40 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 00:43
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