Beşiktaşı reddetti! G.Saraya geliyor...

29 Kasım 2018, Perşembe
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Beşiktaş'ı reddetti! G.Saray'a geliyor...
Sarı kırmızılıların ilk önceliği forvet transferi olacak. O isim de Beşiktaş'ı reddedip Galatasaray'a "Evet" demeye hazırlanan bir yıldız... İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 29.11.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 12:49
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