29 Kasım 2018, Perşembe

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ı reddetti! G.Saray'a geliyor...

Sarı kırmızılıların ilk önceliği forvet transferi olacak. O isim de Beşiktaş'ı reddedip Galatasaray'a "Evet" demeye hazırlanan bir yıldız... İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 12:49
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Beşiktaşı reddetti! G.Saraya geliyor...

Galatasaray, Ocak ayındaki ara transfer döneminde en az bir tane forvet olacak. Sarı kırmızılıların hedefindeki isimlerden bir tanesi Portekiz'de oynuyor.

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Beşiktaşı reddetti! G.Saraya geliyor...

Yaz döneminde Beşiktaş'ın ısrarla istediği Facundo Ferreyra, bu kez Galatasaray'ın listesine girdi.

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Beşiktaşı reddetti! G.Saraya geliyor...

Yaz döneminde Benfica'ya 4 yıllık imza atan Arjantinli golcü, Türkiye'de oynamak istemediğini belirterek, Beşiktaş'tan gelen teklifi reddetmişti.

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Beşiktaşı reddetti! G.Saraya geliyor...

YAZIN GELMEK İSTEMEMİŞTİ

Shaktar Donetsk'te aralıklı olarak 5 sene forma giyen ve takımın en çok gol atan oyuncularından olan Ferreyra, Benfica'da henüz sezonun yarısı olmadan hayal kırıklığı yaşadı.

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Beşiktaşı reddetti! G.Saraya geliyor...

İstediği oranda süre alamayan ve gerçek performansını sahaya yansıtamayan 27 yaşındaki golcü, son olarak Benfica'nın, deplasmanda, Bayern Münih'e 5-1 kaybettiği Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna da dahil edilmedi.

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