Beşiktaş ve Galatasarayın Divock Origi savaşı!

18 Ekim 2018, Perşembe
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Divock Origi savaşı!
İngiltere'de yayın yapan TeamTalk adlı spor sitesi, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Liverpool'lu Divock Origi'nin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.
Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:29
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