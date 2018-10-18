    18 Ekim 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Divock Origi savaşı!

    İngiltere'de yayın yapan TeamTalk adlı spor sitesi, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Liverpool'lu Divock Origi'nin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağını iddia etti.

    Giriş Tarihi: 18.10.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 12:29
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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Divock Origi savaşı!
    Beşiktaş ve Galatasarayın Divock Origi savaşı!

    Liverpool'un Belçikalı golcüsü Divock Origi'nin devre arasında Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi.

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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Divock Origi savaşı!
    Beşiktaş ve Galatasarayın Divock Origi savaşı!

    Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool'da kadroya giremeyen 23 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Divock Origi savaşı!
    Beşiktaş ve Galatasarayın Divock Origi savaşı!

    TeamTalk adlı İngiliz futbol sitesi, adı Galatasaray ile de anılan Origi'nin transferi için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini yazdı.

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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Divock Origi savaşı!
    Beşiktaş ve Galatasarayın Divock Origi savaşı!

    Haberde Origi'nin Liverpool'un ezeli rakibi Everton'ın da istediği ancak "Kırmızılılar"ın buna izin vermeyeceği belirtildi.

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    Beşiktaş ve Galatasaray'ın Divock Origi savaşı!
    Beşiktaş ve Galatasarayın Divock Origi savaşı!

    Futbola ülkesinin Genk takımında başlayan 18 Nisan 1995 doğumlu futbolcu, Lille, Liverpool ve Wolfsburg formalarını giydi.

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