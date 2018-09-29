    29 Eylül 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Benzia'dan Fenerbahçe'ye müjde!

    Sarı-lacivertlilerin Lille'den kiraladığı Cezayirli yıldız, "Bonservisimi konuşmak için erken ama kariyerimi burada sürdürmek isterim" dedi.

    Giriş Tarihi: 29.09.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 00:50
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    Benzia'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    Benziadan Fenerbahçeye müjde!

    Fenerbahçe taraftarının yeni sevgilisi Yassine Benzia, kısa sürede Türkiye'ye aşık oldu.

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    Benzia'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    Benziadan Fenerbahçeye müjde!

    Antrenmanlardaki sıcak tavrıyla takım arkadaşlarının sevdiği bir isim haline gelen Cezayirli oyuncu, sarı-lacivertli futbolcularla yaptığı sohbetlerde Türkiye'ye bu kadar kısa sürede uyum sağlayacağını kendisinin bile beklemediğini dile getirdi.

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    Benzia'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    Benziadan Fenerbahçeye müjde!

    Türkiye'nin Müslüman futbolcular için yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu belirten 24 yaşındaki on numara, "İstanbul'a hemen alıştım. Türk insanının sıcaklığı ve kültür olarak bizim kültürümüze çok yakın olması bunda en büyük etken. Elbette bunda İslam gibi Aatif gibi aynı dili konuştuğum oyuncuların takımda bulunmasının da etkisi var" dedi.

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    Benzia'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    Benziadan Fenerbahçeye müjde!

    Bonservisinin alınıp alınmayacağı sıkça kendisine sorulan Benzia, "Hem İstanbul yaşamı hem de Fenerbahçe benim için harika. Taraftarın ilgisi inanılmaz. Maçlardaki atmosfer eşsiz. Bonservisimi konuşmak için erken ama umarım Fenerbahçe'de uzun yıllar kalırım" cevabını veriyor.

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    Benzia'dan Fenerbahçe'ye müjde!
    Benziadan Fenerbahçeye müjde!

    24 yaşındaki Cezayirli futbolcu, kariyerinde Olympique Lyon ve Lille formalarını giydi.

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