Benziadan Fenerbahçeye müjde!

Türkiye'nin Müslüman futbolcular için yaşanacak en güzel yerlerden biri olduğunu belirten 24 yaşındaki on numara, "İstanbul'a hemen alıştım. Türk insanının sıcaklığı ve kültür olarak bizim kültürümüze çok yakın olması bunda en büyük etken. Elbette bunda İslam gibi Aatif gibi aynı dili konuştuğum oyuncuların takımda bulunmasının da etkisi var" dedi.