Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Belhanda şoku yaşandı. Faslı futbolcu oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda taraftarlara defalarca küfür etti ve Galatasaray taraftarına skandal hareket yaptı.