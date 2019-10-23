23 Ekim 2019, Çarşamba
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Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Belhanda şoku yaşandı. Faslı futbolcu oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda taraftarlara defalarca küfür etti ve Galatasaray taraftarına skandal hareket yaptı.
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:50
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