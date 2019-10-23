23 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Real Madrid'e 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Belhanda şoku yaşandı. Faslı futbolcu oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda taraftarlara defalarca küfür etti ve Galatasaray taraftarına skandal hareket yaptı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:50
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Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Galatasaray Devler Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İspanyol ekibi Real Madrid'e 1-0 yenilerek bir puanda kaldı.

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Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Grupta son sıraya gerileyen sarı-kırmızılı takım, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar gol atamayan tek takım oldu.

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Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Maçta zaman zaman baskılı oynayan ve gol pozisyonları yakalayan Galatasaray'da Younes Belhanda'nın taraftarla yaşadığı tartışma güne damgasını vurdu.

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Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Faslı yıldız oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı.

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Belhanda'dan Galatasaray taraftarına skandal hareket

Teknik Direktör Fatih Terim, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, Belhanda ise direkt soyunma odasına gitti.

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