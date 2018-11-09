    09 Kasım 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

    Derbi maçı sonrası TFF Hukum Müşavirliği'nin yaptığı sevkler gündeme bomba gibi düşerken, kafalardaki en büyük soru işareti olayların merkezinde yer alan Belhanda'nın cezadan kurtulması oldu.

    Giriş Tarihi: 09.11.2018 00:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2018 01:57
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    Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

    Hakem Fırat Aydınus'un VAR ile birlikte olayları incelemesinde Ndiaye, Jailson ve Soldado için kırmızı karta hükmetmesine karşılık, Belhanda'nın yaptıklarının karşılığında sarı kart demesi, Faslı oyuncuyu 6-7 maçlık bir men cezasından kurtarmış oldu.

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    Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

    Hakemin Belhanda'nın yaptıklarına karşılık bir disiplin cezası vermesi (sarı kartla cezalandırması) TFF'nin Donk ve Rodrigues olayında olduğu gibi topa girmesini engellemiş oldu.

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    Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

    TFF'nin incelemesinde, olaylara karıştığı saptanan ve raporlarda yer almayan, herhangi bir kart gösterilmeyen Rodrigues ve Donk için hakem Fırat Aydınus'tan istenen ek raporda 'onların ne yaptığını görmedim' ifadelerinin yer alması üzerine federasyon topa girerek futbolcuların disiplin kuruluna sevkini yapmıştı.

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    Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

    VAR İLE SARI KART GÖSTERİLİR Mİ?
    Fırat Aydınus müsabaka sonrasında VAR incelemesinde 3 oyuncuya kırmızı kart gösterirken, 1 oyuncuya da yine VAR üzerinden sarı kart göstermesi "hani VAR ile sarı gösterilmiyordu" sorusunu gündeme getirdi.

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    Belhanda neden ceza almadı? İşte yanıtı...

    VAR protokolünün, 8.14 nolu fıkrasında hakemin VAR incelemesinde (Gol, penaltı, direkt kırmızı kart gibi) gerçekleşen bir olayın incelemesinin parçası olarak sarı karta hükmedebileceği açık ve net bir şekilde belirtilmiş. Aydınus da bu protokol çerçevesinde kırmızı kart incelemesi yaptı ve Ndiaye, Jailson ve Soldado'ya kırmızı kart gösterdi, olayın bir parçası olarak da Belhanda'ya sarı kart verdi.

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