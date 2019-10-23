Belhanda hakkında şaşırtan gerçek! Faslı yıldız aslında...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup olurken grubunda 1 puanla son sırada yer aldı. Sarı-kırmızılarda mağlubiyet kadar Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketler gündeme damga vurdu. Öte yandan Faslı yıldız ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 20:11 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 21:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





