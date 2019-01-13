Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

13 Ocak 2019, Pazar
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Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer listesinde yer alan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 13.01.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 17:24
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