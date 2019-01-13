13 Ocak 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!

Golcü transferi için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer listesinde yer alan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 13.01.2019 17:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 17:24
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Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi.

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Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Teknik direktör Fatih Terim'in transfer raporu doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren sarı-kırmızılılar önceliği stoper ve forvet transferlerine vermişti.

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Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Sarı-kırmızılılar ikinci yarı öncesi Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues ile yollarını ayırmış ve kadrosunu Marcao ve Emre Taşdemir transferleriyle güçlendirmişti.

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Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Defansını güçlendiren Galatasaray'da hedefte golcü transferi var.

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Batshuayinin yeni takımı belli oldu!

Cimbom, Çin ekibi Guangzhou Evergrande forması giyen Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı iddia edildi.

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