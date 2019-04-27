18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Babel transferinde mutlu son! İşte alacağı ücret
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde Fulham'dan Beşiktaş'a transfer olan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımdan alacağı ücret belli oldu.
Giriş Tarihi: 27.04.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:07
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