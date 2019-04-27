18 Mayıs 2019, Cumartesi

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Babel transferinde mutlu son! İşte alacağı ücret

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Ryan Babel transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde Fulham'dan Beşiktaş'a transfer olan ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımdan alacağı ücret belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.04.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:07
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Babel transferinde mutlu son! İşte alacağı ücret

Spor Toto Süper Lig'de bitime 5 hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.

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Babel transferinde mutlu son! İşte alacağı ücret

Sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Beşiktaş'ın eski yıldızı Ryan Babel

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Babel transferinde mutlu son! İşte alacağı ücret

Fanatik'in haberine göre Cimbom, Fenerbahçe'nin de talip olduğu yıldız futbolcunun transferini bitirdi.

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Babel transferinde mutlu son! İşte alacağı ücret

Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart'taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı.

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Babel transferinde mutlu son! İşte alacağı ücret

Babel, menajeri ve Sarı-Kırmızılı idarecilerin Hollanda'da buluşarak şartları görüştüğü ve yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi.

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