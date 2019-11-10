10 Kasım 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, takıma katmak için uzun uğraşlar verdiği Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'yu transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta 1 gol kaydeden ve sakatlığı sebebiyle ekim ayından bu yana forma giyemeyen yıldız golcü, gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Öte yandan Medipol Başakşehir forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın dünya yıldızı golcüyle ilgili sözleri de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 11:32
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Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!

Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, transferi için uzun uğraşlar verdiği Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşarak Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı.

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Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta gösterdiği etkisiz performansla ağır eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcu, aşil tendonundaki sakatlık sebebiyle ekim ayından bu yana forma giyemiyor.

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Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!

Cimbom'da Falcao belirsizliği sürerken, Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan, Atletico Madrid'de oynadığı dönemde takım arkadaşı olan yıldız futbolcu ile ilgili olay ifadeler kullanmıştı. İşte Arda Turan'ın ve spor dünyasının ünlü simalarının unutulmaz sözleri...

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Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!

'BİR DAHA ASLA GALATASARAY'I ÇALIŞTIRMAYACAĞIM'

Fatih Terim 2004 yılında yaptığı açıklamada da Galatasaray'dan ayrıldığını açıklamıştı. Fatih Terim Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç sonrası şu açıklamayı yapmıştı:

''Şu anki vedam döneceğimi gösteren bir veda değil. Galatasaray'daöğrendiklerim, her şeyi ulu orta kamuoyunun önünde tartışmak değildi. 20.45 itibariyle Galatasaray'da teknik direktörlük ceketini tamamen astım. Bir daha asla Galatasaray'da teknik direktör olarak çalışmayacağım. Türkiye'de de çalışmayacağım. Vedam biraz geniş kapsamlı veda. Siz Fatih Terim olun bir takım şeylere maruz kalın. Benim ihtiyacım yok kendimi savunmaya. Yurtdışında biz yine kendi insanlarımızı temsil etmeye devam ederiz.''

Fatih Terim bu sözleri unutulmazlar arasına girmişti.

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Arda Turan'dan flaş Falcao sözleri!

Ancak unutulmaz sözler sadece Fatih Terim'e ait değil.

RIDVAN DİLMEN

"Türkiye'de benim kaliteme yaklaşan bir futbolcu göremiyorum. Ancak Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Messi bana benziyor. Messi ilerde benim gibi olabilir. Zidane'ın en büyük özelliği; arkada gözü vardı. Top gelmeden karar verirdi. Oğuzhan da öyle. Topu aldıktan sonra karar veriyor. Bu da tecrübe kazandıkça olacaktır. Bir de korkak. Kramponu gördü mü korkuyor. Bu da genç olduğu için"

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