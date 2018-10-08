    08 Ekim 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ilgilendiği Fransız santrfor Anthony Modeste'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

    Giriş Tarihi: 08.10.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 15:38
    • 1
    • 10
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!

    Çin Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Anthony Modeste'nin transferi adına riskli durumun değişmemesi Galatasaray'ın Ocak ayında hamle yapma ihtimalini ortadan kaldırdı.


    • 2
    • 10
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!

    Ara transferde golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın Modeste'yi rötarlı da olsa kadrosuna katacağı ve temaslara başladığı iddia edilmişti.

    • 3
    • 10
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!

    Ancak aradan geçen 2 aylık süre zarfında Modeste'nin durumuyla alakalı değişme olmadı.

    • 4
    • 10
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!

    Modeste'nin kulübüyle anlaşma sağlaması halinde transfer gündeme gelebilecek.

    • 5
    • 10
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!
    Anthony Modeste transferinde flaş gelişme!

    FIFA'ya başvuran Çin kulübü ile Modeste, anlaşmadığı sürece Galatasaray'a transferi söz konusu olmayacak.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör