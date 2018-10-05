    05 Ekim 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Albayrak taraftara müjdeyi verdi

    Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama yaptı.

    Giriş Tarihi: 05.10.2018 01:39 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 01:39
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    Albayrak taraftara müjdeyi verdi
    Albayrak taraftara müjdeyi verdi

    Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, 1-0 kaybettikleri Porto maçının ardından Dragao Stadı'nda SABAH'a özel açıklamalar yaptı.

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    Albayrak taraftara müjdeyi verdi
    Albayrak taraftara müjdeyi verdi

    "Çok üzüldüm. Güzel futbola seviniyoruz ama o sevinç üzüntümüzü örtmüyor'' diyerek sözlerine başlayan Albayrak...

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    Albayrak taraftara müjdeyi verdi
    Albayrak taraftara müjdeyi verdi

    ..."4 maçımız daha var. Porto'da bu futbolu oynadıktan sonra Schalke'yi yeneceğiz. Biz bu gruptan çıkacağız'' iddiasında bulundu.

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    Albayrak taraftara müjdeyi verdi
    Albayrak taraftara müjdeyi verdi

    Çok gol kaçırdıklarını kabul eden Albayrak, "6-7 net gol pozisyonu vardı ama gol atamadık, Serdar'ın da penaltı pozisyonu vardı. Sen atamıyorsan sana atıyorlar işte'' dedi.

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    Albayrak taraftara müjdeyi verdi
    Albayrak taraftara müjdeyi verdi

    EREN OLSA 2 TANE ATARDI

    "Galatasaray'ın net bir santrforu olsa ilk yarıda 2-0 öne geçmişti'' yorumuna ''Kesinlikle'' diye katılan Albayrak, "Eren oynasaydı herhalde 2 tane atardı!

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