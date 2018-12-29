29 Aralık 2018, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'de sezon başında da teklif yapılan ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız oyuncu, dün THY Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Real Madrid maçını izlemek için Ülker Sports Arena'daydı.

Giriş Tarihi: 29.12.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 12:23
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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbulda!

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak ligin ilk yarısı 17. sırada düşme hattında tamamlayarak taraftarına haya kırılığı yaşatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbulda!

Teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci yarıda çıkışa geçmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde hem devre arası hem de yeni sezon için kadroda büyük bir revizyonun yaşanması bekleniyor.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbulda!

Fenerbahçe yönetimi, bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren dün akşam ise sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbulda!

Futbol Arena'nın haberine göre, adı geçtiğimiz sezon da sarı-lacivertliler ile anılan yıldız oyuncu, dün THY Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Real Madrid maçını izlemek için tribünde yer aldı.

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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbulda!

PAOK'un 24 yaşındaki orta sahası Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabında Ülker Sports Arena'dan paylaşımda bulundu.

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