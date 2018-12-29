Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbulda!

29 Aralık 2018, Cumartesi
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Yıldız oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'da!
Fenerbahçe'de sezon başında da teklif yapılan ancak transferi gerçekleşmeyen yıldız oyuncu, dün THY Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe - Real Madrid maçını izlemek için Ülker Sports Arena'daydı.
Giriş Tarihi: 29.12.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2018 12:23
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