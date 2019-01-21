21 Ocak 2019, Pazartesi

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Victor Moses'ten şok talep: "Fenerbahçe ligden düşerse..."

Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı 28 yaşındaki kanat oyuncusu, sarı lacivertli kulüpten şok bir talepte bulundu. "Fenerbahçe ligden düşerse..."

Giriş Tarihi: 21.01.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 10:05
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Victor Mosesten şok talep: Fenerbahçe ligden düşerse...

Bu hafta içinde resmen açıklanması beklenen Victor Moses'ın Fenerbahçe'den şok bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

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Victor Mosesten şok talep: Fenerbahçe ligden düşerse...

Yobo ve Emenike'den Fenerbahçe hakkında bilgi alan Nijeryalı oyuncunun, kendisiyle görüşen yetkililere, "Valbuena, Skrtel, Ayew ve Slimani'nin olduğu takım neden 17. sırada?" diye sorduğu öğrenildi.

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Victor Mosesten şok talep: Fenerbahçe ligden düşerse...

Akşam'ın haberine göre; Yapılan açıklamalardan tatmin olmayan Victor Moses'in, "Takım ligde kalırsa 200 bin euro isterim. Eğer ligden düşersek imaj kaybına uğrayacağım için de tazminat isterim" dediği bildirildi.

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Victor Mosesten şok talep: Fenerbahçe ligden düşerse...

1.5 YILDA 45 MİLYON LİRA!

Bu arada İngiliz basını Fenerbahçe'nin, Moses'a haftada 130 bin pound (894 bin TL) 6 ayda ise 2.21 milyon pound ödeyeceğini iddia etti.

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Victor Mosesten şok talep: Fenerbahçe ligden düşerse...

1.5 yıllık süreçte Moses'ın cebine 6 milyon 630 bin pound, yani 45 milyon 614 bin TL gireceği belirtildi.

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