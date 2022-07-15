Anasayfa Galeri TRANSFER HABERİ: O golcü sır gibi saklanmıştı! Fenerbahçe'nin istediği yıldız ortaya çıktı
TRANSFER HABERİ: O golcü sır gibi saklanmıştı! Fenerbahçe’nin istediği yıldız ortaya çıktı

TRANSFER HABERİ: O golcü sır gibi saklanmıştı! Fenerbahçe'nin istediği yıldız ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, şu ana kadar 6 futbolcuyu kadrosuna kattı. Yönetim, üst üste hamleler yaparak takımı güçlendirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer harekatına devam eden Kanarya'da, sıradaki hedef ise golcü transferi. Yönetim, Mariano Diaz, Artem Dzyuba, Alexander Sörloth ve Alassane Plea gibi isimleri listesine alırken, gündeme adı hiç duyulmamış bir yıldız geldi. Fenerbahçe'nin gizli yürüttüğü transfer operasyonunda asıl hedefi ortaya çıktı. İşte o isim ve bomba transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 15.07.2022- 11:47
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