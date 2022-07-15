TRANSFER HABERİ: O golcü sır gibi saklanmıştı! Fenerbahçe’nin istediği yıldız ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jorge Jesus liderliğinde idmanlarını sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Portekizli çalıştırıcı, oynanan hazırlık karşılaşmalarında takıma yerleştirmek istediği sistem için yoğun mesai harcıyor. Kanarya'da diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları, yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak için hummalı bir şekilde görüşmeler gerçekleştiriyor. Yönetim, Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda listedeki isimlerle temas halindeydi. Fenerbahçe, şu ana kadar kadrosuna Emre Mor, Bruma, Lincoln Henrique, Willian Arao, Joshua King ve Tiago Çukur'u kattı. Sarı lacivertliler, 6 ismi kadrosuna katmasının ardından gözünü 7. transfere dikti. Kanarya'da sıradaki hedef ise forvet transferi. Yaz transfer döneminde adımlarını planlı bir şekilde atan yönetim, temmuz ayının sonuna kadar golcü transferine nokta koymak istiyor. Fenerbahçe'nin hedefi 27 Temmuz'daki Dinamo Kiev maçının ardından golcü transferini bitirmek. Transferde gaza basan yönetim ise görüşmelerini hızlandırdı. Şu ana kadar birçok golcüyle adı anılan sarı lacivertliler, Mariano Diaz, Artem Dzyuba, Alexander Sörloth ve Alassane Plea gibi isimlerle ilgileniyordu. Ancak transferde asıl hedef ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin büyük bir sürpriz yaparak flaş bir yıldız için harekete geçtiği iddia edildi. İşte o isim... KANARYA'DAN DEMBELE BOMBASI! Fenerbahçe, Fransa Ligi takımlarından Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki golcü için görüşmelere başladı. Jorge Jesus'un da Dembele'yi mutlaka takımda görmek istediği kaydedildi. Dembele'nin Lyon ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Yönetimin, yıldız golcü için 7 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli teklif edeceği belirtildi. Lyon, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış olmasına rağmen gösterdiği performansla Fransa'ya damga vuran Dembele'yi takımda tutmak istiyor. Ancak 1.87 boyundaki forvetin 6 ay sonra istediği takıma imza atabilme olanağı Fransız ekibini düşündürüyor. Dembele'nin bu durumunu fırsat bilen Kanarya, yüksek bir yıllık ücret teklif ederek futbolcuyu kadrosuna katma peşinde. Görüşmelerin kısa süre içinde yoğunlaşacağı ve Fenerbahçe'nin transfere nokta koyacağı iddia edildi. Moussa Dembele, geçen sezon Lyon'da 35 maça çıktı. Yıldız futbolcu 35 karşılaşmada 22 gol attı. Ayrıca 5 de asist yaptı. Dembele'nin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro. Fransız oyuncu kariyerinde, Atletico Madrid, Celtic, Fulham ve PSG formaları da giymişti. Fransa U21'de de 25 mücadelede boy gösteren Dembele, 13 gol attı. Dembele futbol kariyerinde çeşitli kulüplerde 9 da kupa kazanma başarısını gösterdi.