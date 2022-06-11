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TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus önlemini aldı! Fenerbahçe’ye Almanya’dan stoper geliyor

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus önlemini aldı! Fenerbahçe'ye Almanya'dan stoper geliyor

Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer planlaması yapılmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Yönetim, Kim Min-Jae'ye gelen ilgi sonrası stoper listesi oluşturdu. Yıldız savunmacının takımdan olası gitme ihtimaline karşılık adaylar belli oldu. Jorge Jesus'a sunulan oyuncu listesi sonrası Portekizli hoca Almanya'da boy gösteren bir isme olumlu yanıt verdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.06.2022- 18:19 Güncelleme Tarihi: 11.06.2022- 18:37
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TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus önlemini aldı! Fenerbahçe’ye Almanya’dan stoper geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

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