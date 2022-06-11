TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus önlemini aldı! Fenerbahçe’ye Almanya’dan stoper geliyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Portekizli teknik direktör, takımla ilgili düşüncelerini yönetime iletti. Geniş bir rapor hazırlayan deneyimli hoca, eksik bölgeleri tespit etti. Başkan Ali Koç ve ekibi de 67 yaşındaki teknik direktörün istekleri sonrası görüşmelere başladı. Kanarya, transferde yapacağı hamlelerde tam isabet sağlamak istiyor. Sarı lacivertliler bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Yönetim, uzun süren şampiyonluk hasretini bitirme hedefinde. Bu doğrultuda transferde yapılacak her hamleden maksimum katkı alınması planlanıyor. Yönetim, takıma dahil olacak her futbolcudan üst düzey katkı alma peşinde. Fenerbahçe'de, birçok Avrupa takımının gözdesi konumunda bulunan Kim Min-Jae'ye teklifler gelmeye devam ediyor. Yıldız savunmacıya gelen teklifler sonrası yönetim flaş bir adımda bulundu. Kim Min-Jae için yüksek rakamların gelmesi ve satışının gerçekleşmesi halinde stoper listesi oluşturuldu. Yönetim, Güney Koreli defansı yüksek rakamlara satarak yerini daha genç bir isimle doldurmak istiyor. İzleme komitesinin de raporladığı futbolcular Jorge Jesus'a sunuldu. Kim'in satılması halinde o futbolcularla görüşmeler hız kazanacak. Jorge Jesus'un stoper adayları arasında onay verdiği isim ise belli oldu. Portekizli hocaya, Almanya Ligi takımlarından Bochum'da top koşturan Armel Bella-Kotchap ismi önerildi. Jesus'un bu oyuncunun kasetlerini izlediği ve olası transfere onay verdiği kaydedildi. Armel Bella-Kotchap, 1.90 boyuna rağmen isabetleri pasları, hava toplarındaki hakimiyeti ve hızıyla ön plana çıkıyor. 20 yaşındaki genç stoperin Avrupa'dan da talipleri çok. Alman ekibinin, Armel Bella-Kotchap için yüksek bir bonservis talebinde bulunabileceği ifade edildi. Ancak Fenerbahçe'nin Kim Min-Jae'den yaratılacak kaynakla Armel Bella-Kotchap için şartları zorlayacağı öne sürüldü. Yönetimin, genç savunmacıyı ileriye dönük bir yatırım olarak da düşündüğü belirtildi. Kotchap'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Kotchap'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Kotchap, bu sezon Almanya'da 26 maça çıktı. Almanya U21 Milli Takımı'nda da boy gösteren Kotchap, 9 karşılaşmada boy gösterdi. Kotchap kariyerinde, Rot Weiss Ahlen, SC Grimlinghausen Jugend, SG Unterrath ve MSV Duisburg takımlarında da forma giydi.