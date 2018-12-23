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Tolgay Arslan'ın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Tolgay Arslan'ın geleceği belli oldu.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 19:03
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Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'ın geleceği belli oldu.

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Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Tolgay Arslan konusunda, sonunda anlaşma gerçekleşti.

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Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Tecrübeli futbolcu formasını giyeceği takımı kendi açıkladı!

İşte o detaylar;

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Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Ara transferde Beşiktaş'tan ayrılacak olan Tolgay Arslan'a bir çok talip vardı.

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Tolgay Arslanın yeni takımı belli oldu!

Adı bir ara Galatasaray ile de anılmış ve Avrupa'ya gideceği öne sürülmüştü.

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