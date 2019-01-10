23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Tolgay Arslan'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve Antalya'daki kampa götürmediği Tolgay Arslan'dan Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 19:02
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Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Tolgay Arslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir hamle sarı lacivertli taraftarlar arasında heyecan neden oldu.

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Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan ve ismi Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan'ın, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici'yi takip etmeye başlaması dikkat çekti.

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Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!

28 yaşındaki yıldız futbolcunun sarı-lacivertli takıma gitmek istediği iddia edilirken, Instagram hesabından Mehmet Ekici'yi de takibe alması taraftarları daha da heyecanlandırdı.

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Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!


Tolgay Arslan, kulübü Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı tutuluyor ve siyah-beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Tolgay Arslandan Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket!
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