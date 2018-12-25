25 Aralık 2018, Salı

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Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Tolgay Arslan ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 00:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 07:55
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Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan transferine şart koydu.

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Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!

Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerlerine, "Oyuncu bonservisini alırsa kendisiyle bedelsiz transfer konusunda görüşebiliriz" mesajını iletti.

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Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!

Tolgay'ın alacaklarına karşılık bonservisini Beşiktaş yönetiminden talep ettiği bildirildi.

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Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, Tolgay'ı Beşiktaş'tan alamadığı parasını da ödeyerek transfer etmeyi planlıyor.

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Tolgay Arslan transferinde sürpriz gelişme!

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Tolgay'a takas olarak düşündüğü Şener'i ise vermeyi istemiyor.

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