03 Ocak 2019, Perşembe

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Tolgay Arslan için yeni takas formülü!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Tolgay Arslan için Beşiktaş, sarı lacivertlilere son sözünü söyledi. Takas için yeni formül...

Giriş Tarihi: 03.01.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 12:51
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Tolgay Arslan için yeni takas formülü!

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın geçtiğimiz günlerde sarfettiği "Tolgay Arslan'ı takımda görmeyi çok isterim" sözleri üzerine Beşiktaş'la tekrar irtibata geçti.

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Tolgay Arslan için yeni takas formülü!

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı ekip, Tolgay Arslan'ı isteyen Fenerbahçe'ye yeni bir takas formülü sundu.

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Tolgay Arslan için yeni takas formülü!

Burak Yılmaz transferini bitirerek forvet hattını güçlendiren ve stoper transferini de kısa süre içerisinde tamamlamayı uman siyah beyazlı ekip gözünü sağ bek mevkisine çevirdi.

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Tolgay Arslan için yeni takas formülü!

Beşiktaş'ın gündemindeki isimler arasında ilk sıralarda Şener Özbayraklı yer alıyor.

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Tolgay Arslan için yeni takas formülü!

28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe'nin Tolgay Arslan'a olan ilgisini lehine çevirmenin planlarını yapıyor.

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