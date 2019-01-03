Tolgay Arslan için yeni takas formülü!

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Tolgay Arslan için Beşiktaş, sarı lacivertlilere son sözünü söyledi. Takas için yeni formül...

Giriş Tarihi: 03.01.2019 12:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2019 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





