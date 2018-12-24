24 Aralık 2018, Pazartesi

A SPOR GALERİ

THY Euroleague'de şampiyonluk oranları güncellendi

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın yer aldığı THY Euroleague'de şampiyonluk oranları güncellendi. İşte iddaa yönetiminin 24 Aralık 2018 itibariyle belirlediği yeni Euroleague şampiyonluk oranları.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 15:26
  • 1
  • 17
THY Euroleaguede şampiyonluk oranları güncellendi

Sezonun başlangıcından bu yana THY Euroleague'de ilk kez şampiyonluğun favorisi değişti. İşte iddaa yönetiminin belirlediği yeni Euroleague şampiyonluk oranları.

  • 2
  • 17
THY Euroleaguede şampiyonluk oranları güncellendi

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: 500.00

  • 3
  • 17
THY Euroleaguede şampiyonluk oranları güncellendi

BUDUCNOST VOLI: 250.00

  • 4
  • 17
THY Euroleaguede şampiyonluk oranları güncellendi

HERBALIFE GRAN CANARIA: 150.00

  • 5
  • 17
THY Euroleaguede şampiyonluk oranları güncellendi

MACCABI FOX TEL AVIV: 100.00

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör