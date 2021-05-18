18 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, gözler yeni sezon öncesi yapılacak transfer planlarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde takımın başına Emre Belözoğlu geldikten sonra büyük bir çıkış yakalanırken yine de en büyük sorun olarak savunma ön plana çıktı. Belözoğlu bu doğrultudan yola çıkarak ilk hamle olarak stoper bölgesini işaret etti ve harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...
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