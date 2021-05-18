18 Mayıs 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, gözler yeni sezon öncesi yapılacak transfer planlarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde takımın başına Emre Belözoğlu geldikten sonra büyük bir çıkış yakalanırken yine de en büyük sorun olarak savunma ön plana çıktı. Belözoğlu bu doğrultudan yola çıkarak ilk hamle olarak stoper bölgesini işaret etti ve harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 10:13
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi

Süper Lig'de sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe'de lig sonu yine hüsran vardı. Sarı-lacivertliler alınan başarısız sonuçların ardından Bulut ile yollarını ayırırken takımın son haftaya kadar şampiyonluk şansını Emre Belözoğlu gelişiyle birlikte sağladı.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi

2020-2021 sezonunda takımın en büyük sorunu olarak savunma bölgesi ön plana çıkarken Belözoğlu gelecek sezon bu sıkınıtyı yaşamamak için transferde önceliği stoper transferine verdi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi

Takıma devre arası katılan Szalai'nin oldukça başarılı bir performans sergilemesi ama bir türlü ne Serdar ne Tisserand'dan istediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerin en çok sıkıntı çektiği sorun oldu.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi

Macar stoper geldiği günden bu yana Süper Lig'de çıktığı 21 karşılaşmada savunması kadar hücuma da katkısı oldu. 23 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol kaydetti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi

Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Tisserand ise performansı ile sınıfta kaldı. 25 karşılaşmada görev alan Kongolu futbolcu özellikle kademe hataları ve hava toplarındaki başarısız oyunu ile zaman zaman çok tepki aldı.

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