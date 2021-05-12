Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 mağlup haftada Kadıköy'de Sivasspor'a aynı skorla yenilen Fenerbahçe, son hafta öncesi liderlik fırsatını değerlendiremedi. Son haftada oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak şampiyonluk için Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakiplerine yenilmesini bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarına hız verildi. Yaz transfer döneminde yapacağı birçok takviyeyle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kanarya ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da transfere onay verdiği öğrenildi. İşte o isim detaylar...