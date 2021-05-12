12 Mayıs 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Karagümrük'e 2-1 mağlup haftada Kadıköy'de Sivasspor'a aynı skorla yenilen Fenerbahçe, son hafta öncesi liderlik fırsatını değerlendiremedi. Son haftada oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak şampiyonluk için Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakiplerine yenilmesini bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarına hız verildi. Yaz transfer döneminde yapacağı birçok takviyeyle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Kanarya ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da transfere onay verdiği öğrenildi. İşte o isim detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 10:35
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Sarı-lacivertliler, rakibine Kayode ve Hakan Arslan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup oldu.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Kanarya bu sonuçla Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olduğu haftada liderliğe yükselme şansını tepti.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Sivas yenilgisiyle ikinci sırayı da Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçlarını kaybetmesi ve sarı-lacivertlilerin de Kayserispor maçından 3 puanla ayrılması gerekiyor.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı geliyor

Fenerbahçe, cumartesi günü oynanacak Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflerken, gelecek sezon için de çalışmalarını hızlandırdı.

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