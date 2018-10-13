Samandırada köstebek avı

14 Ekim 2018, Pazar
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Samandıra'da köstebek avı
Takım içindeki yaşananların ve özel bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa farklı şekilde yöne-ti me iletilmesi Fenerbahçeli futbolcuları huzursuz etti. Sarı-Lacivertli futbolcular, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle konuşamaz olduk" deyip Samandıra'daki köstebeği aramaya başladı
Giriş Tarihi: 13.10.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 23:43
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