    14 Ekim 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Samandıra'da köstebek avı

    Takım içindeki yaşananların ve özel bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa farklı şekilde yöne-ti me iletilmesi Fenerbahçeli futbolcuları huzursuz etti. Sarı-Lacivertli futbolcular, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle konuşamaz olduk" deyip Samandıra'daki köstebeği aramaya başladı

    Giriş Tarihi: 13.10.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 23:43
    • 1
    • 9
    Samandıra'da köstebek avı
    Samandırada köstebek avı

    Fenerbahçe'de yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'nın kulüpten gönderilmesi, Volkan, Aatif ve Dirar'ın da kadro dışı bırakılması Samandıra'da huzursuzluk yarattı.

    • 2
    • 9
    Samandıra'da köstebek avı
    Samandırada köstebek avı

    Takımdan ayrılanların "Başkan yanlış bilgilendirilmiş" demeleri gözleri Samandıra'ya çevirdi...

    • 3
    • 9
    Samandıra'da köstebek avı
    Samandırada köstebek avı

    Daha dikkatli oluyorlar!

    Takım içindeki bilgilerin yanlış ya da doğru da olsa yönetime farklı şekilde aktarılmasından rahatsız olan futbolcular birbirleriyle bile dikkatli konuşuyorlar. Bazı futbolcular doğru bilgilerin bile abartıldığı görüşünde.

    • 4
    • 9
    Samandıra'da köstebek avı
    Samandırada köstebek avı

    Bu durum normalleşmeli

    Fenerbahçeli futbolcuların, "Bugün onlara yarın bize. Birbirimizle bile sesli koruşamaz olduk" diyerek dert yandıkları ifade edildi.

    • 5
    • 9
    Samandıra'da köstebek avı
    Samandırada köstebek avı

    Samandıra'da köstebek avına çıkan futbolcular durumun normalleşmesini istiyor.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör