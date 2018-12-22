23 Aralık 2018, Pazar

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Samandıra'da antrenör enflasyonu

Takımdaki kötü gidiş nedeniyle sezonun ilk yarısında 3 teknik direktör değiştiren Fenerbahçe, bu sezon 14 kişiyle tarihinin en kalabalık teknik ekibini barındırıyor.

Giriş Tarihi: 22.12.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 08:02
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Samandırada antrenör enflasyonu

Sezonun 16 haftasını 3 teknik direktörle geçen F.Bahçe'de yardımcı antrenör enflasyonu yaşanıyor!

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Samandırada antrenör enflasyonu

Sarı-lacivertliler, 14 kişilik ekibiyle tarihinin en kalabalık teknik kadrosunu barındırıyor.

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Samandırada antrenör enflasyonu

Ersun Yanal ile gelen Volkan Kazak, Recep Karatepe, Niyazi Eniseler ve Gökhan Kağıtçıoğlu, şu anda idmanları yaptıran ekip.

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Samandırada antrenör enflasyonu

Cocu'nun ayrılmasıyla boşa çıkan Chris van der Weerden ile Erwin Koeman, sözleşmeleri henüz feshedilmediği için kulübün çalışanı görünüyor.

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Samandırada antrenör enflasyonu

Yanal öncesi göreve getirilen kaleci antrenörleri Alper Boğuşlu ve Erdem Bali Samandıra'daki görevlerine devam ediyor.

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