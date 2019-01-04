04 Ocak 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'de! İşte bonservis bedeli

Sezonun ikinci yarısı için takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Evkur Yeni Malatyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Giriş Tarihi: 04.01.2019 21:03
  • 1
  • 11
Sadık Çiftpınar Fenerbahçede! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti.

  • 2
  • 11
Sadık Çiftpınar Fenerbahçede! İşte bonservis bedeli

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un stoperi Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladı.

  • 3
  • 11
Sadık Çiftpınar Fenerbahçede! İşte bonservis bedeli

Sadık'ın transferi için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertliler, Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'yi de kiralık olarak Malatyaspor'a gönderdi.

  • 4
  • 11
Sadık Çiftpınar Fenerbahçede! İşte bonservis bedeli

ADİL GEVREK: "FENERBAHÇE İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sadık Çiftpınar'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile prensipte anlaştıklarını açıkladı.

  • 5
  • 11
Sadık Çiftpınar Fenerbahçede! İşte bonservis bedeli

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla büyük kulüplerin hedefinde olan 26 yaşındaki stoper Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör