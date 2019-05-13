18 Mayıs 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ryan Babel resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Fulham'ın Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar bonservisiyle aldığı Ryan Babel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 13.05.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2019 14:07
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Ryan Babel resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Beşiktaş'tan devre arası transfer döneminde 6 aylığına Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Ryan Babel'de sıcak saatler...

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Ryan Babel resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Hollandalı oyuncu ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutmuştu...

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Ryan Babel resmen açıkladı! Fenerbahçe...

32 yaşındaki oyuncu Fulham formasıyla 16 maça çıkarken 5 gol atıp, 4 asist kaydetme başarısı göstermişti.

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Ryan Babel resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Sezonu 26 puanla tamamlayan Fulham, haftalar öncesinde Premier Lig'e veda etmişti.

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Ryan Babel resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hollandalı futbolcu, sonyal medyadan flaş bir duyuruda bulundu...

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