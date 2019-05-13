Ryan Babel resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Fulham'ın Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar bonservisiyle aldığı Ryan Babel ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hollandalı yıldız, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.