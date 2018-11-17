17 Kasım 2018, Cumartesi
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Reyes Florya’dan dönmüş
Türkiye'de önce Galatasaray'a önerilen 26 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Fatih Terim onay vermedi. Menajerler bunun üzerine Comolli ile masaya oturup anlaştı
Giriş Tarihi: 17.11.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2018 07:50
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