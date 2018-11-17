    17 Kasım 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Reyes Florya’dan dönmüş

    Türkiye'de önce Galatasaray'a önerilen 26 yaşındaki oyuncuya, teknik direktör Fatih Terim onay vermedi. Menajerler bunun üzerine Comolli ile masaya oturup anlaştı

    Giriş Tarihi: 17.11.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 17.11.2018 07:50
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    Reyes Florya’dan dönmüş

    Fenerbahçe'de Cocu'dan görevi devralan Erwin Koeman'ın forma şansı vermediği Diego Reyes ile ilgili yeni bir gerçek gün yüzüne çıktı.

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    Reyes Florya’dan dönmüş

    Meksikalı savunmacının sarı-lacivertli ekibe gitmeden önce Galatasaray'a teklif edildiği öğrenildi. İşte perde arkası...

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    Reyes Florya’dan dönmüş

    Transfer döneminde eski oyuncusu Denayer'i tekrar kiralamaya uğraşan ancak sonuç alamayan sarıkırmızılı kulübe, menajerler tarafından Porto'nun sözleşmesini uzatmadığı Diego Reyes önerildi.

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    Reyes Florya’dan dönmüş

    Fatih Terim ve yardımcıları, 26 yaşındaki stoper için hazırlanan özel videoları izlediler. Bedava olmasına rağmen Reyes 'yetersiz' bulundu ve transfere onay çıkmadı.

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    Reyes Florya’dan dönmüş

    YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALIYOR

    Reyes'in menajerleri daha sonra Fenerbahçe ile temasa geçti ve sportif direktör Comolli transferi bitirdi.

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