    04 Kasım 2018, Pazar

    A SPOR GALERİ

    Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

    Fenerbahçe'den gönderilen Phillip Cocu'yu bir şok da İngiltere'den geldi.

    Giriş Tarihi: 04.11.2018 17:38 Güncelleme Tarihi: 04.11.2018 17:42
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    Phillip Cocuya bir şok da İngiltereden

    Fenerbahçe ile başarısız bir dönem geçirerek yollarını ayıran Phillip Cocu'ya İngiltere'den sürpriz bir mesaj geldi.

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    Phillip Cocuya bir şok da İngiltereden

    Daha önce PSV'de Cocu ile beraber çalışan Everton Futbol Direktörü Michael Brands, Hollanda basınına konuştu.

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    Phillip Cocuya bir şok da İngiltereden

    Cocu'nun iyi bir teknik adam olduğunu ancak İngiltere'de çalışması konusunda olumsuz düşündüğünü belirten Brands şöyle konuştu:

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    Phillip Cocuya bir şok da İngiltereden

    "Bana göre Cocu iyi bir antrenör. Ancak yabancı ve yeni olduğun bir ülkede hemen kendi vatandaşlarını getirmek doğru değil. Zaten bir Hollandalı ile Premier Lig'e başlamamak da benim için daha iyi oldu."

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    Phillip Cocuya bir şok da İngiltereden

    Cocu ile İngiltere'de çalışmamasının avantajını da aktaran Hollandalı futbol adamı, "Premier Lig'de daha önce çalışmamış biri ile başlamak iyi olmazdı. Çünkü ikimiz de daha önce İngiltere'de çalışmadık. Cocu opsiyonumuz değildi.

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