Phillip Cocudan transfer itirafı

Bursaspor maçı öncesi sarı lacivertli ekibin kadro durumunu değerlendiren Cocu "Sezonun başlangıcı her zaman zordur. Kadromuzda eksikler olduğu açık. İstediğimiz futbolu oynayabilmemiz için zaman gerekiyor. Ama bunlar bahane değil" dedi.