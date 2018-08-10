    10 Ağustos 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Phillip Cocu'dan transfer itirafı

    2018-19 sezonunu Bursaspor'u sahasında ağırlayacağı zorlu maçla açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'dan transfer itirafı geldi.

    Giriş Tarihi: 10.08.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 14:17
    • 1
    • 10
    Phillip Cocu'dan transfer itirafı
    Phillip Cocudan transfer itirafı

    2018-19 sezonunu Bursaspor'u sahasında ağırlayacağı zorlu maçla açacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'dan transfer itirafı geldi.

    • 2
    • 10
    Phillip Cocu'dan transfer itirafı
    Phillip Cocudan transfer itirafı

    Bursaspor maçı öncesi sarı lacivertli ekibin kadro durumunu değerlendiren Cocu "Sezonun başlangıcı her zaman zordur. Kadromuzda eksikler olduğu açık. İstediğimiz futbolu oynayabilmemiz için zaman gerekiyor. Ama bunlar bahane değil" dedi.

    • 3
    • 10
    Phillip Cocu'dan transfer itirafı
    Phillip Cocudan transfer itirafı

    Taraftarlardan destek de isteyen Hollandalı teknik adam transfer konusunda taraftarlara mesaj da yolladı.

    • 4
    • 10
    Phillip Cocu'dan transfer itirafı
    Phillip Cocudan transfer itirafı

    Cocu "Herkes oynayacağımız futboldan ziyade transferi düşünüyor, transferi soruyor. Ama biz elimizdeki mevcut kadroyla neler yapabiliriz onu düşünüyoruz...

    • 5
    • 10
    Phillip Cocu'dan transfer itirafı
    Phillip Cocudan transfer itirafı

    ...Taraftarların stadı doldurmaları çok önemli. Bu destek takıma güç verecek" diyerek sarı lacivertli taraftarlara çağrı yaptı.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör