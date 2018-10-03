    03 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

    Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderileceği ciddi şekilde konuşulurken, Hollandalı çalıştırıcı bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Giriş Tarihi: 03.10.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 10:34
    • 1
    • 10
    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

    Rize deplasmanında gelen 3-0'lık yenilginin ardından Samandıra'da olağanüstü hal ilan edildi.

    • 2
    • 10
    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

    Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Phillip Cocu toplantı üstüne toplantı yaptı.

    • 3
    • 10
    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

    Başkan Koç'un tesislerde bulunmadığı zamanlarda da sık sık telefonla bilgi aldığı öğrenildi.

    • 4
    • 10
    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

    "DÜZELTECEĞİZ"

    Fanatik'in haberine göre Cocu, dün Comolli ile görüştükten sonra idman öncesinde öğrencilerine bir konuşma yaptı.

    • 5
    • 10
    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

    47 yaşındaki çalıştırıcı, "Görevimin başındayım. Kötü giden şeyler var. İşleri bu hale biz getirdik.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör