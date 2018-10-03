Phillip Cocudan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?

03 Ekim 2018, Çarşamba
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Phillip Cocu'dan flaş açıklama! Ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'de kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun gönderileceği ciddi şekilde konuşulurken, Hollandalı çalıştırıcı bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 03.10.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 10:34
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