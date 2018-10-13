    13 Ekim 2018, Cumartesi

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    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11

    Hareketli günler yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Phillip Cocu, kadro dışı operasyonu ve sakatlıklar nedeniyle 11'de değişikliğe gidecek.

    Giriş Tarihi: 13.10.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 11:24
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    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11
    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor mücadelesine bambaşka bir 11'le çıkacak.

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    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11
    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11

    İlk operasyon forvette yaşanacak. Slimani sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında yok. Onun yerine Cocu oynatacağı ismi belirledi.

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    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11
    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11

    Hollandalı hoca sezon başında yüzüne bile bakmadığı Soldado'yu banko sahaya sürecek. Mehmet Topal'ın yokluğunda da orta sahada operasyon olacak.

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    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11
    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11

    Bu bölgede de Eljif Elmas ile birlikte Jailson görev yapacak.

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    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11
    Operasyon sonrası bambaşka Fenerbahçe! İşte yeni 11

    İşte sarı lacivertlilerin Sivaspor maçında sahada olması beklenen Cocu'nun kafasında düşündüğü muhtemel ilk 11'i...

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