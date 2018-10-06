O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...

Çaykur Rizespor deplasmanından da 3-0'lık mağlubiyetle dönülmesinin ardından başkan Ali Koç taraftardan özür dilemiş ve Fenerbahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda "Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı.