06 Ekim 2018, Cumartesi
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O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...
Fenerbahçe'de dün Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı kalmasının ardından Aykut Kocaman'ın yakın dostlarından Yüksel Toksoy'dan flaş bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 06.10.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 13:47
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