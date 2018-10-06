    06 Ekim 2018, Cumartesi

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    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...

    Fenerbahçe'de dün Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın kadro dışı kalmasının ardından Aykut Kocaman'ın yakın dostlarından Yüksel Toksoy'dan flaş bir paylaşım geldi.

    Giriş Tarihi: 06.10.2018 13:43 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 13:47
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    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...
    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...

    Ligde 7 maçta 7 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği tartışılırken Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın ismi ön plana çıkmıştı.

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    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...
    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...

    Fenerbahçe'de cuma akşamı Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı kalırken Aykut Kocaman'ın yakın dostlarından bir ismin yaptığı paylaşım dikkatleri çekti...

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    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...
    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...

    Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenerek başlayan ve ligde de aradığını bulamayan Fenerbahçe, 7 hafta sonunda sadece 7 puan toplayabilmişti.

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    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...
    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...

    Çaykur Rizespor deplasmanından da 3-0'lık mağlubiyetle dönülmesinin ardından başkan Ali Koç taraftardan özür dilemiş ve Fenerbahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda "Fenerbahçe için doğru olduğunu düşündüğümüz kararı, olması gereken yerde ve zamanda alacağımızı, gerektiğinde kimseyle yolları ayırmak konusunda da tereddüt etmeyeceğimizi herkesin bilmesini isterim. Kabul edemeyeceğimiz bu sorunu ivedilikle gidermek için muhtelif tedbirleri önümüzdeki günlerde alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...
    O paylaşım kafaları karıştırdı! Aykut Kocaman...

    Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu'nun geleceği tartışılırken kulislerde Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın isimleri ön plana çıkmıştı.

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