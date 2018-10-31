    31 Ekim 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    Leonardo Jardim'de flaş gelişme!

    Fenerbahçe'nin teknik direktörler adayları arasında yer aldığı konuşulan Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Giriş Tarihi: 31.10.2018 20:19 Güncelleme Tarihi: 31.10.2018 20:20
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    Leonardo Jardimde flaş gelişme!

    Fenerbahçe'de Cocu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör adayları arasında yer alan Leonardo Jardim ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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    Leonardo Jardimde flaş gelişme!

    France Football'un haberine göre İtalya devi Milan, Gattuso ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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    Leonardo Jardimde flaş gelişme!

    İtalyanların hedefindeki isim ise Leonardo Jardim.

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    Leonardo Jardimde flaş gelişme!

    Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, bu sezon çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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    Leonardo Jardimde flaş gelişme!

    İtalyan devi ligde 15 puanla 5. sırada yer alıyor.

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