Konoplyanka için flaş yorum: "Para için gelir"

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedeflerden biri de Konoplyanka'ydı. Yıldız isimle ilgili Ukrayna basınında Fenerbahçe haberleri çıktı...