25 Haziran 2019, Salı
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Konoplyanka için flaş yorum: "Para için gelir"
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedeflerden biri de Konoplyanka'ydı. Yıldız isimle ilgili Ukrayna basınında Fenerbahçe haberleri çıktı...
Giriş Tarihi: 25.06.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 16:02
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