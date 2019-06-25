25 Haziran 2019, Salı

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Konoplyanka için flaş yorum: "Para için gelir"

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde öncelikli hedeflerden biri de Konoplyanka'ydı. Yıldız isimle ilgili Ukrayna basınında Fenerbahçe haberleri çıktı...

Giriş Tarihi: 25.06.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 16:02
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Konoplyanka için flaş yorum: Para için gelir

Fenerbahçe, 5 yıllık kupa hasretiyle yeni sezona giriyor.

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Konoplyanka için flaş yorum: Para için gelir

Son olarak 2013-14 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olan sarı-lacivertliler, hem hasreti bitirmek hem de 4. yıldıza kavuşmak istiyor.

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Konoplyanka için flaş yorum: Para için gelir

Fenerbahçe'de teknik direktör Yanal, sıkıntılı geçen sezonu yapılacak transferlerle geride brakıp sıfırdan başlamak istiyor.

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Konoplyanka için flaş yorum: Para için gelir

Sezon sonu Schalke'den ayrılacak olan Konoplyanka'nın simi bir süredir Fenerbahçe ile anılırken, Ukrayna basını sosyal medyada Fenerbahçe taraftarlarının görüşünü derledi.

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Konoplyanka için flaş yorum: Para için gelir

Ukrayna basınında Footboom gazetesi, "Fenerbahçe taraftarları Konoplyanka hakkında ne düşünüyor? Fenerbahçe taraftarları Konoplyanka transferini ister mi?" soruları üzerine sarı lacivertlilerin görüşlerine yer verdi.

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