    19 Kasım 2018, Pazartesi

    A SPOR GALERİ

    Koeman'dan ilk 11'de büyük sürpriz!

    Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi ilk 11'i şekillendiriyor.

    Giriş Tarihi: 19.11.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 16:29
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    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Milli maçlar sebebiyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, ideal 11'ini oluşturma yolunda adımlar attı.

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    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    beIN Sports'un haberine göre; Koeman iskelet takımını oluşturmak için milli futbolcuların dönüşünü bekliyor.

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    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Kadro istikrarına önem veren ve takımının ideal dizilişi ve kadro kurgusu olması gerektiğine inanan Koeman, birçok pozisyonda da kararını vermiş durumda.

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    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Kalede Harun'un yerine kesin gözüyle bakılıyor.

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    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Savunma stoperlerinin ve sol bek pozisyonlarının yeri ise garanti gözüküyor. Skrtel-Neustader ve Hasan Ali Kaldırım, Koeman'ın olmazsa olmazları.

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