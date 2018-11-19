Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

19 Kasım 2018, Pazartesi
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Koeman'dan ilk 11'de büyük sürpriz!
Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi ilk 11'i şekillendiriyor.
Giriş Tarihi: 19.11.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2018 16:29
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